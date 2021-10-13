"Ах, какая женщина", "В этом нет ничего красивого". Пышнотелая Lizzo вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

"Ах, какая женщина", – отреагировали фолловеры.

"В этом нет ничего красивого", – написали пользователи сети.

Издание Page Six отмечает, что в таком образе она присутствовала на дне рождения у своей коллеги Карди Би, а ее наряд полностью соответствовал дресс-коду.

Контекст:

Lizzo – обладательница трех премий "Грэмми". Ее дебютный альбом, Lizzobangers, был выпущен в 2013 году, второй – Big Grrrl Small World – в 2015-м (после выхода Big Grrrl Small World она подписала контракт с Atlantic Records), третий – Cuz I Love You – в 2019-м.

Певица в своем творчестве и блоге пропагандирует бодипозитив. Участницами ее балета являются пышнотелые танцовщицы.