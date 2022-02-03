Актеры Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца – СМИ

В публикации отмечается, что Гот попала в объектив камер папарацци на улице Пасадены в Калифорнии. Ее растущий живот был заметен в черных леггинсах с низкой посадкой. Образ актрисы дополнили белый лонгслив, сандалии Birkenstock, которые она обула поверх носков, и солнцезащитные очки в форме кошачьего глаза.

Mia Goth is pregnant, expecting first child with Shia LaBeouf https://t.co/8ajnPTNl2p pic.twitter.com/fe7pDcVdnU — Page Six (@PageSix) February 2, 2022