Актеры Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца – СМИ

В публикации отмечается, что Гот попала в объектив камер папарацци на улице Пасадены в Калифорнии. Ее растущий живот был заметен в черных леггинсах с низкой посадкой. Образ актрисы дополнили белый лонгслив, сандалии Birkenstock, которые она обула поверх носков, и солнцезащитные очки в форме кошачьего глаза.
Mia Goth is pregnant, expecting first child with Shia LaBeouf https://t.co/8ajnPTNl2p pic.twitter.com/fe7pDcVdnU— Page Six (@PageSix) February 2, 2022
Лабаф и Гот познакомились на съемках эротической драмы датского режиссера Ларса фон Триера "Нимфоманка". В октябре 2016 года у пары состоялась свадьба в Лас-Вегасе, которую местные органы назвали нелегитимной. Лабаф опроверг эту информацию, заявив, что его брак с актрисой имеет юридическую силу. В сентябре 2018 года стало известно, что Гот и Лабаф подали на развод. На сегодняшний день неизвестно, находятся они в браке или разведены.