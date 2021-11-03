Актриса Лив Тайлер рассталась с женихом после семи лет отношений, помолвки и рождения детей

В 2015 году Лив Тайлер и Дейв Гарднер обручились, но свадьба так и не состоялась Фото: davidgardner / Instagram

В материале говорится, что пара разорвала отношения еще марте, но сохраняла это в тайне, чтобы "свести к минимуму шумиху и убедиться, что с их детьми будет все в порядке".

"Дейв и Лив провели вместе первый карантин и как родители тоже были отличной командой. Но, к сожалению, после этого они все чаще стали жить отдельно друг от друга. Лив хотела сосредоточиться на актерской карьере и продюсировании, а Дейв с головой окунулся в работу над футбольным проектом своего друга Дэвида Бекхэма в Майами", – цитирует источник издание.