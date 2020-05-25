"Алиенист". Вышел трейлер второго сезона сериала с Эвансом и Фэннинг. Видео
На YouTube-аккаунте канала TNT опубликовали трейлер второго сезона психологического триллера "Алиенист". Подзаголовок нового сезона – "Ангел тьмы". Это логическое продолжение первого сезона, рассказывавшем о психиатре Ласло Крайцлере, который вместе с газетным иллюстратором Джоном Муром и секретарем полиции Сарой Говард расследовал убийства мальчиков в Нью-Йорке в конце XIX века. Во втором сезоне герои займутся поисками похищенной дочери испанского консула. Роли исполнили Даниэл Брюль, Люк Эванс и Дакота Фэннинг. Премьера проекта намечена на 26 июля на TNT.
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