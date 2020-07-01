Альмодовар утвердил Пенелопу Крус на главную роль в своем новом фильме

Съемки новой картины испанского режиссера Педро Альмодовара начнутся в феврале 2021 года. Пенелопа Крус сыграет в картине Madres paralelas главную роль.

В 1997 году впервые снялась у Альмодовара, сыграв главную роль в фильме "Живая плоть" Фото: ЕРА

Испанский режиссер Педро Альмодовар утвердил актрису Пенелопу Крус на главную роль в испаноязычной картине 9s, сообщает Variety.

Съемки картины начнутся в феврале 2021 года и будут проходить в Испании. Сюжет нового фильма Альмодовара описывает первые годы материнства двух женщин, родивших в один день.

Альмодовар ранее задействовал Крус в своих шести картинах, которые были отмечены престижными кинонаградами. Первой совместной работой Крус и Альмодовара стала картина "Живая плоть", снятая в 1977 году – в ней актриса сыграла роль возлюбленной главного героя, образ которого на экране воплотил ее нынешний супруг Хавьер Бардем.