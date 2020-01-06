Анонсы новинок Disney+ собрали в одном ролике. Видео
На YouTube-канале кинокомпании Disney разместили тизер новинок 2020 года, которые покажет стриминговый сервис Disney+. В подборке задействованы два фильма от Marvel: "Сокол и Зимний солдат" и "ВандаВижн". В 2020-м также представят шоу "Маппеты сегодня", перезапуск сериала "Лиззи Магуайер", сериалы "Дневник будущего президента", новый сезон "Классного мюзикла".
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