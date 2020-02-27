"Арестован". Вышел клип Grosu по мотивам истории Бонни и Клайда. Видео
Строящая карьеру в РФ певица из Украины Grosu на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Арестован". Ролик снят по мотивам фильма "Бонни и Клайд" о парочке грабителей. Главную мужскую роль исполнил актер Роман Полянский, главную женскую – Grosu. "Несмотря на то, что Бонни и Клайд ничего хорошего в своей жизни не сделали, их образ преступников был романтизирован и они стали символом настоящей любви – до последнего вздоха. Мы с Ромой постарались перенести этот дух свободы и страсти в мой новый клип “Арестован”. Без крови не обошлось", – прокомментировала премьеру певица.
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