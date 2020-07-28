Балаян осенью получит "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство

Впервые в истории Одесского международного кинофестиваля церемония награждения состоится онлайн в конце сентября. Украинский режиссер Роман Балаян будет отмечен на церемонии статуэткой "Золотой Дюк".

Балаян: Хотелось бы соответствовать такой награде и заложенному в ней смыслу Фото: Дмитрий Черченко / Facebook

Украинский кинорежиссер, продюсер и сценарист Роман Балаян во время онлайн-церемонии 11-го Одесского международного кинофестиваля получит награду за вклад в киноискусство. Об этом сообщается на официальной странице Одесского международного фестиваля в Facebook.

По словам организаторов, режиссеру вручат символ ОМКФ – статуэтку "Золотой Дюк".

Награда "Золотой Дюк". Фото: Odesa International Film Festival / Facebook



"Обычно награды за вклад в киноискусство вручают, учитывая года. Надеюсь, в моем случае это не так. Хотелось бы всегда соответствовать такой награде и заложенному в ней смыслу", – цитирует слова лауреата оргкомитет ОМКФ.

Из-за пандемии коронавируса Одесский международный кинофестиваль впервые пройдет в онлайн-формате в период с 25 сентября по 3 октября. До пандемии фестиваль проводился в июле.

Балаян за свою режиссерскую карьеру снял 15 картин и спродюсировал два фильма. Также он является автором сценария семи кинолент.

Самыми известными режиссерскими работами Балаяна являются фильмы "Бирюк", "Полеты во сне и наяву", "Леди Макбет Мценского уезда" и "Две луны, три солнца".