45-летняя участница Spice Girls Бантон вышла замуж за отца своих детей спустя 10 лет после помолвки

"Мистер и миссис Джонс", – подписала она снимок.

На фото певица запечатлена в белом платье с букетом и венком на голове, а ее муж выбрал для церемонии клетчатый пиджак, белый брюки, дополнив образ черной шляпой.

Контекст:

Эмма Бантон и Джейд Джонс состоят в отношениях с 2000-го года. У них есть два сына: Бо Ли (2007) и Тейт Ли (2011). Бантон и Джонс обручились в 2011 году.

Британская группа Spice Girls была создана в 1994 году. Кроме Бантон, участницами группы были певицы Мел Си, Мел Би, Джерри Холливелл и Виктория Адамс (сейчас – Бекэм). В июле 1996 года коллектив презентовал дебютный сингл Wannabe, который стал хитом и принес группе популярность. В феврале 2008 года группа дала последний концерт, а ее участницы после распада коллектива занялись сольными карьерами.

14 июня 2021 года стало известно, что коллектив готовит новый альбом, посвященный 25-летию дебютной композиции.