Белл: Моей младшей дочери пять лет и она все еще в подгузниках

Американская актриса Кристен Белл призналась, что приучить старшую дочь Линкольн к горшку было намного проще, чем младшую Дельту. Об этом она рассказала своим гостям в одном из эпизодов передачи Momsplaining With Kristen Bell.
"Когда дочери исполнилось почти два года, мы с мужем просто предложили ей воспользоваться горшком и удивлялись, почему все делают проблему из приучения ребенка к горшку", – призналась актриса.
По словам актрисы, в случае с младшей дочерью Дельтой все оказалось иначе.
"Моей младшей дочери пять лет и она все еще в подгузниках", – констатировала актриса.
Кристин Белл родилась в 1980 году в США. Карьера актрисы началась с участия в театральных постановках. В 2001 году Белл дебютировала в роли Бекки Тэтчер в постановке "Приключения Тома Сойера".
В 2016-м Белл снялась в комедийном фильме "Очень плохие мамочки", где актриса работала с Милой Кунис и Кэтрин Хан.
В 2013 году актриса вышла замуж за коллегу Дэкса Шепарда. Супруги воспитывают двоих дочерей – Линкольн (2013) и Дельту (2014).