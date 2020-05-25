Белл: Моей младшей дочери пять лет и она все еще в подгузниках

По словам американской актрисы Кристен Белл, она не может отучить младшую дочь Дельту, которой исполнилось пять лет, от подгузников.

Американская актриса Кристен Белл призналась, что приучить старшую дочь Линкольн к горшку было намного проще, чем младшую Дельту. Об этом она рассказала своим гостям в одном из эпизодов передачи Momsplaining With Kristen Bell.

"Когда дочери исполнилось почти два года, мы с мужем просто предложили ей воспользоваться горшком и удивлялись, почему все делают проблему из приучения ребенка к горшку", – призналась актриса.

По словам актрисы, в случае с младшей дочерью Дельтой все оказалось иначе.

"Моей младшей дочери пять лет и она все еще в подгузниках", – констатировала актриса.

Кристин Белл родилась в 1980 году в США. Карьера актрисы началась с участия в театральных постановках. В 2001 году Белл дебютировала в роли Бекки Тэтчер в постановке "Приключения Тома Сойера".

В 2016-м Белл снялась в комедийном фильме "Очень плохие мамочки", где актриса работала с Милой Кунис и Кэтрин Хан.

В 2013 году актриса вышла замуж за коллегу Дэкса Шепарда. Супруги воспитывают двоих дочерей – Линкольн (2013) и Дельту (2014).