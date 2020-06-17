Белый мрамор, черный гранит и выразительный портрет. На могиле Началовой установили памятник. Фото

Более чем через год после смерти российской певицы Юлии Началовой на ее могиле появился памятник, выполненный из мрамора и гранита.

На могиле российской певицы Юлии Началовой установили памятник. Фото в Instagram разместила директор покойной певицы Анна Исаева.

"Вот так. Установили памятник, и я побывала у Юли. Вчера в беседе с ее родителями мы обсудили, что памятник надо показать людям. Никогда до этого я не выкладывала фото ее могилы. Делаю это ради тех, кто является ее поклонниками и не может доехать до Москвы, проживая в других городах", – заявила Исаева.

Она отметила, что установкой памятника занимались с мая. Закончили в прошлую пятницу.

"Предвосхищая вопросы – белый мрамор в виде ангелочка охраняет ее покой. Черный гранит лаконично и тревожно скорбит по ней, обозначая границы жизни и смерти. А такой жизнерадостный и выразительный портрет красивого во всех смыслах человека напоминает нам о том, какой мы ее знали. "Я взмахну крылом и вверх улечу под облака". Помним, Юля, помним. Поговорила с тобой сегодня, Юлечек", – написала Исаева.

38-летняя Юлия Началова умерла в больнице 16 марта 2019 года. Похороны прошли 21 марта.

8 марта певицу госпитализировали. 13 марта врачи ввели ее в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщал канал РЕН ТВ. По данным телеканала, причиной осложнений стала плохо обработанная рана от мозоли на ноге.