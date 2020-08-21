Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в фильме про Флэша

Американский актер Бен Аффлек, по словам режиссера Андреса Мускетти, обладает двойственностью, которая делает Бэтмена в его исполнении особенным.

Американский актер Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в новом фильме про супергероя Флэша. Об этом сообщает Vanity Fair.

Режиссер Андрес Мускетти отметил, что Аффлек придает своему персонажу определенную двойственность: он мужественный и уязвимый одновременно. По словам режиссера, Аффлек знает, как можно донести до зрителей то, что у него внутри, и ему нужен только сюжет, который позволит сыграть на этом контрасте.

В новом фильме франшизы появится также актер Майкл Китон. Продакшн осуществит студия Warner Bros.

Роль Бэтмена в разные годы исполняли Адам Уэст, Джордж Клуни, Вэл Килмер и Бен Аффлек. Дата премьеры грядущей картины пока не названа.