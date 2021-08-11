Берри назвала дату премьеры своего фильма "В синяках" на Netflix

Картина является режиссерским дебютом 54-летней актрисы.

"В этот раз чувствую себя иначе", – написала она, разместив в сети серию фото, которые были сделаны во время съемок фильма.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Halle Berry (@halleberry)