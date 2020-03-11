"Бесславные крепостные". Вышел тизер фильма о Шевченко-самурае. Видео
На YouTube-канале B&H Film Distribution Company разместили тизер фильма "Бесславные крепостные". По сюжету поэт Тарас Шевченко решает стать самураем и защищать Украину. Лента является отсылкой к картине голливудского режиссера Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки". Режиссер – Роман Перфильев. Роли исполнили Роман Луцкий, Сергей Стрельников, Яков Ткаченко и Екатерина Слюсарь. Релиз в кинотеатрах Украины стартует 8 октября 2020 года.
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