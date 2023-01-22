Бейонсе на своем концерте в Дубае появилась в наряде от украинского дизайнера. Фото, видео

Выступление в Дубае стало первым концертом артистки за последние четыре года Фото: beyonce / Instagram

Издание The Guardian пишет, что концерт певицы состоялся в Дубае (ОАЭ) и стал первым полноценным выступлением артистки за последние четыре года. Отмечается, что артистка исполнила 19 композиций перед "влиятельной публикой".

Во время выступления певица сменила три наряда, один из которых был создан украинским брендом.

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Украинский дизайнер также обнародовал фото эскиза наряда, который был создан для Бейонсе.

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На странице бренда также опубликован фрагмент выступление артистки.

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