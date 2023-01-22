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22 января, 2023
 
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Бейонсе на своем концерте в Дубае появилась в наряде от украинского дизайнера. Фото, видео

Выступление в Дубае стало первым концертом артистки за последние четыре года
Выступление в Дубае стало первым концертом артистки за последние четыре года
Фото: beyonce / Instagram

Американская певица Бейонсе во время своего выступления вышла на сцену в наряде от украинского дизайнера Ивана Фролова. Об этом 22 января сообщается на странице украинского бренда.

Издание The Guardian пишет, что концерт певицы состоялся в Дубае (ОАЭ) и стал первым полноценным выступлением артистки за последние четыре года. Отмечается, что артистка исполнила 19 композиций перед "влиятельной публикой".

Во время выступления певица сменила три наряда, один из которых был создан украинским брендом.

Украинский дизайнер также обнародовал фото эскиза наряда, который был создан для Бейонсе.

На странице бренда также опубликован фрагмент выступление артистки.

Контекст:

Бейонсе – 28-кратная обладательница премии "Грэмми", исполнительница песен в стиле R'n'B и хип-хоп.

Певица замужем за Jay-Z с 2008 года. Пара воспитывает троих детей – восьмилетнюю дочь и трехлетних двойняшек.

Теги: Дубай, концерт, Бейонсе, Иван Фролов
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