Бейонсе на своем концерте в Дубае появилась в наряде от украинского дизайнера. Фото, видео

Издание The Guardian пишет, что концерт певицы состоялся в Дубае (ОАЭ) и стал первым полноценным выступлением артистки за последние четыре года. Отмечается, что артистка исполнила 19 композиций перед "влиятельной публикой".
Во время выступления певица сменила три наряда, один из которых был создан украинским брендом.
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Украинский дизайнер также обнародовал фото эскиза наряда, который был создан для Бейонсе.
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На странице бренда также опубликован фрагмент выступление артистки.
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Бейонсе – 28-кратная обладательница премии "Грэмми", исполнительница песен в стиле R'n'B и хип-хоп.
Певица замужем за Jay-Z с 2008 года. Пара воспитывает троих детей – восьмилетнюю дочь и трехлетних двойняшек.