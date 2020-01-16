"Безумный Майлз". Вышел трейлер фильма с Рэдклиффом. Видео
На YouTube-канале Madman Films разместили трейлер фильма "Безумный Майлз". Главный герой – разработчик видеоигр Майлз. Ему предстоит бороться за свою жизнь в опасной игре, которая транслируется на весь мир. Режиссер – Джейсон Ли Хауден. Роли исполнили Дэниел Рэдклифф, Самара Уивинг, Нед Деннехи, Наташа Лю Бордиццо. Мировая премьера фильма намечена на 5 марта.
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