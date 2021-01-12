Билан во время отдыха на Мальдивах побрил голову налысо. Фото

Отдыхающий на Мальдивах российский певец Дима Билан 11 января в Instagram Stories обнародовал фото, на котором запечатлен с бритой головой.
"Ох, как надоели волосы. Решил сбрить на пару недель", – объяснил он.
По словам Билана, после экспериментов по окрашиванию волос он намерен вернуться к своему цвету.
"Цвета – это хорошо, но лучше свой цвет", – заявил он.
До того, как побриться налысо, артист покрасил волосы в синий цвет и выглядел вот так.
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А перед этим певец покрасился в красный цвет.
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Дима Билан (настоящее имя артиста – Виктор Белан) дважды представлял РФ на "Евровидении": в 2006 году с песней Never Let You Go, заняв второе место, и в 2008 году с песней Believe, став победителем.
В 2017 году Билан попал в базу сайта "Миротворец" за незаконное пересечение государственной границы Украины.