Бульвар Шоубиз
 
12 января, 2021
 
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Билан во время отдыха на Мальдивах побрил голову налысо. Фото

По словам российского певца Димы Билана, после того, как волосы отрастут, он намерен прекратить эксперименты с окрашиванием волос.

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Билан: Лучше свой цвет
Билан: Лучше свой цвет
Фото: bilanofficial / Instagram

Отдыхающий на Мальдивах российский певец Дима Билан 11 января в Instagram Stories обнародовал фото, на котором запечатлен с бритой головой. 

"Ох, как надоели волосы. Решил сбрить на пару недель", – объяснил он.

По словам Билана, после экспериментов по окрашиванию волос он намерен вернуться к своему цвету.

"Цвета – это хорошо, но лучше свой цвет", – заявил он.

Скриншот: bilanofficial / Instagram
Скриншот: bilanofficial / Instagram

До того, как побриться налысо, артист покрасил волосы в синий цвет и выглядел вот так.

А перед этим певец покрасился в красный цвет.

Дима Билан (настоящее имя артиста – Виктор Белан) дважды представлял РФ на "Евровидении": в 2006 году с песней Never Let You Go, заняв второе место, и в 2008 году с песней Believe, став победителем.

В 2017 году Билан попал в базу сайта "Миротворец" за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Теги: Дима Билан, Мальдивы, певец
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