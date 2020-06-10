Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
10 июня, 2020
 
Новости

"Билл и Тед". Ривз без бороды появился в трейлере фантастической ленты. Видео

На YouTube-канале студии Orion Pictures разместили трейлер фантастического музыкального фильма "Билл и Тед". Роли исполнили Киану Ривз и Алекс Винтер. Ривз, который обычно носит бороду, появился без растительности на лице. Действие фильма происходит в будущем. Героям фильма предстоит спасти мир, вспомнив пророчество из далекого прошлого, по которому Землю убережет от гибели определенная музыка. Оригинальный фильм "Невероятные приключения Билла и Теда" вышел в 1989 году, вторая часть – в 1991-м. Мировая премьера третьей части запланирована на лето 2020 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Мировая премьера ленты запланирована на лето 2020 года
Мировая премьера ленты запланирована на лето 2020 года
Скриншот: Orion Pictures / YouTube

видео

Видео: Orion Pictures / YouTube
Теги: фильм, видео, трейлер, Киану Ривз, Алекс Винтер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Владимир ПОПОВ
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS