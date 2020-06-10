"Билл и Тед". Ривз без бороды появился в трейлере фантастической ленты. Видео
На YouTube-канале студии Orion Pictures разместили трейлер фантастического музыкального фильма "Билл и Тед". Роли исполнили Киану Ривз и Алекс Винтер. Ривз, который обычно носит бороду, появился без растительности на лице. Действие фильма происходит в будущем. Героям фильма предстоит спасти мир, вспомнив пророчество из далекого прошлого, по которому Землю убережет от гибели определенная музыка. Оригинальный фильм "Невероятные приключения Билла и Теда" вышел в 1989 году, вторая часть – в 1991-м. Мировая премьера третьей части запланирована на лето 2020 года.
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