Билык обнародовала черно-белое фото с сыном Табризом и видео из фотостудии

Украинская певица Ирина Билык показала подросшего сына Табриза.

Билык: Нет связи более прочной, чем семейные узы, и не существует чувства более искреннего, чем родительская любовь Фото: bilyk_iryna / Instagram

Украинская певица Ирина Билык разместила в Instagram совместное черно-белое фото со своим младшим сыном, четырехлетним Табризом.

"Семейные ценности – не просто традиции, передающиеся из поколения в поколение. Это все, что семья переживает совместно внутри своей обители. Нет связи более прочной, чем семейные узы, и не существует чувства более искреннего, чем родительская любовь", – написала она.

Также певица опубликовала бэкстейдж-видео фотосессии с сыном.

"Никогда не угадаешь, кем станет ребенок, когда вырастет. Когда-то я думала, Глеб (старший сын Билык. – "ГОРДОН") будет звездой сцены, а он играет на барабанах и учится на журфаке. Табриз растет веселым и трудолюбивым. Ему главное не мешать. Вот недавно он раскрутил отверткой кровать, буквально разобрал ее. Я не буду настаивать на выборе профессии своих детей, для меня главное – счастье родных, а в сердце – любовь", – отметила певица.

Табриз появился на свет в декабре 2015 года. Ребенка родила суррогатная мать. Отец мальчика – российский режиссер и фотограф Аслан Ахмадов, муж Билык.

20-летний Глеб Оверчук – сын Билык от модели Андрея Оверчука.