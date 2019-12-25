Билык обнародовала черно-белое фото с сыном Табризом и видео из фотостудии

Украинская певица Ирина Билык разместила в Instagram совместное черно-белое фото со своим младшим сыном, четырехлетним Табризом.
"Семейные ценности – не просто традиции, передающиеся из поколения в поколение. Это все, что семья переживает совместно внутри своей обители. Нет связи более прочной, чем семейные узы, и не существует чувства более искреннего, чем родительская любовь", – написала она.
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Семейные ценности – не просто традиции, передающиеся из поколения в поколение. Это все, что семья переживает совместно внутри своей обители. Нет связи более прочной, чем семейные узы и не существует чувства более искреннего, чем родительская любовь. А что вы вкладываете в понятие «Семейные ценности»? Какие традиции существуют в вашей семье? #иринабилык #табризахмадов #irinabilyk #семейныетрадиции #семейныеценности #родительскаялюбовь #irynabilyk @podium_kids_ua
Также певица опубликовала бэкстейдж-видео фотосессии с сыном.
"Никогда не угадаешь, кем станет ребенок, когда вырастет. Когда-то я думала, Глеб (старший сын Билык. – "ГОРДОН") будет звездой сцены, а он играет на барабанах и учится на журфаке. Табриз растет веселым и трудолюбивым. Ему главное не мешать. Вот недавно он раскрутил отверткой кровать, буквально разобрал ее. Я не буду настаивать на выборе профессии своих детей, для меня главное – счастье родных, а в сердце – любовь", – отметила певица.
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Никогда не угадаешь кем станет ребенок, когда вырастет. Когда-то я думала Глеб будет звездой сцены, а он играет на барабанах и учится на журфаке. Табриз растет веселым и трудолюбивым. Ему главное не мешать. Вот недавно он раскрутил отверткой кровать, буквально разобрал ее. Я не буду настаивать на выборе профессии своих детей, для меня главное - счастье родных, а в сердце - любовь. Как думаете, стоит ли подталкивать детей к выбору будущей профессии или дать им полную свободу? #чудодети #детибудущего #иринабилык #irabi #irinabilyk
Табриз появился на свет в декабре 2015 года. Ребенка родила суррогатная мать. Отец мальчика – российский режиссер и фотограф Аслан Ахмадов, муж Билык.
20-летний Глеб Оверчук – сын Билык от модели Андрея Оверчука.