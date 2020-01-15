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15 января, 2020
 
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"Бладшот". Вышел второй международный трейлер фильма с Дизелем. Видео

На канале Sony Pictures Entertainment в YouTube разместили второй международный трейлер фильма "Бладшот". Главный герой – Анджело Морталли, находящийся на службе правительства. ФБР стерло его память, чтобы создать живую машину для убийства. Выйдя из строя, эта машина начинает войну против своих создателей. Режиссер – Дэйв Уилсон. Роли исполнили Вин Дизель, Сэм Хьюэн, Эйса Гонсалес, Тоби Кеббелл. Мировая премьера ленты намечена на 21 февраля 2020 года.

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Мировая премьера ленты намечена на 21 февраля 2020 года
Мировая премьера ленты намечена на 21 февраля 2020 года
Скриншот: Sony Pictures Entertainment / YouTube

видео

Видео: Sony Pictures Entertainment / YouTube
Теги: фильм, Вин Дизель, видео, трейлер, Сэм Хьюэн
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