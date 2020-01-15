"Бладшот". Вышел второй международный трейлер фильма с Дизелем. Видео
На канале Sony Pictures Entertainment в YouTube разместили второй международный трейлер фильма "Бладшот". Главный герой – Анджело Морталли, находящийся на службе правительства. ФБР стерло его память, чтобы создать живую машину для убийства. Выйдя из строя, эта машина начинает войну против своих создателей. Режиссер – Дэйв Уилсон. Роли исполнили Вин Дизель, Сэм Хьюэн, Эйса Гонсалес, Тоби Кеббелл. Мировая премьера ленты намечена на 21 февраля 2020 года.
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