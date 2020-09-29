"Богиня!". 39-летняя Агилера показала фотосет в лакированных фотбортах

39-летняя американская певица Кристина Агилера разместила на своей странице в Instagram подборку снимков, сделанных для издания L'Officiel.
"Проверка вибрации", – отметила она.
Агилера продемонстрировала разные образы: она позировала в ботфортах и комбидресе, а также в жакете, пальто и облегающих брюках.
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"Моя богиня! Выглядишь потрясающе! Твое тело!" – написала подписчица taniamoutinho88.
Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Она обладательница шести премий "Грэмми" и одной "Латинской премии Грэмми". Награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом. Является послом Всемирной продовольственной программы и ООН.