Бульвар Шоубиз
 
29 сентября, 2020
 
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"Богиня!". 39-летняя Агилера показала фотосет в лакированных фотбортах

Американская певица Кристина Агилера продемонстрировала фигуру в неглиже.

Агилера: Проверка вибрации
Агилера: Проверка вибрации
Фото: xtina / Instagram

39-летняя американская певица Кристина Агилера разместила на своей странице в Instagram подборку снимков, сделанных для издания L'Officiel.

"Проверка вибрации", – отметила она.

Агилера продемонстрировала разные образы: она позировала в ботфортах и комбидресе, а также в жакете, пальто и облегающих брюках.

"Моя богиня! Выглядишь потрясающе! Твое тело!" – написала подписчица taniamoutinho88.

Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Она обладательница шести премий "Грэмми" и одной "Латинской премии Грэмми". Награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом. Является послом Всемирной продовольственной программы и ООН.

Теги: фигура, Кристина Агилера, певица
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