"Богиня!". 39-летняя Агилера показала фотосет в лакированных фотбортах

Американская певица Кристина Агилера продемонстрировала фигуру в неглиже.

39-летняя американская певица Кристина Агилера разместила на своей странице в Instagram подборку снимков, сделанных для издания L'Officiel.

"Проверка вибрации", – отметила она.

Агилера продемонстрировала разные образы: она позировала в ботфортах и комбидресе, а также в жакете, пальто и облегающих брюках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Vibe check * Публикация от Christina Aguilera (@xtina) 28 Сен 2020 в 5:06 PDT

"Моя богиня! Выглядишь потрясающе! Твое тело!" – написала подписчица taniamoutinho88.

Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Она обладательница шести премий "Грэмми" и одной "Латинской премии Грэмми". Награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом. Является послом Всемирной продовольственной программы и ООН.