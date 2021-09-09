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09 сентября, 2021
 
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"Болит все, поэтому приходится много двигаться, чтобы не свихнуться". Губин вернулся из Египта в Россию

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Губин страдает от неврологического заболевания
Губин страдает от неврологического заболевания
Фото: gubin_andrey__ / Instagram

Российский певец Андрей Губин вернулся из Египта, где арендовал на несколько месяцев дом, в Россию и сейчас подыскивает себе недвижимость в пригороде Москвы. Об этом он рассказал 8 сентября в комментарии AIF.ru

По словам певца, он живет не один, а с любимой девушкой, имени которой не называет. Губин сообщил, что, находясь в Египте, много плавал в надежде, что это повлияет на состояние его здоровья, но улучшения не произошло. 

Артист отметил, что у него "болит буквально все, поэтому приходится много двигаться, чтобы не свихнуться".

Певец рассказал, что не планирует возвращаться на сцену, но продолжает писать песни.

Контекст:

Пик популярности Губина пришелся на конец 1990-х годов. Наиболее популярные песни из его репертуара – "Лиза", "Мальчик-бродяга", "Такие девушки, как звезды".

В январе 2019 года Губин признался, что страдает от неврологического заболевания, которое вызывает спазм мышц лица. Это вынудило певца покинуть сцену.

В апреле 2021 года стало известно, что певец переехал в Египет, где проживал в съемном доме.

Теги: Россия, Египет, Андрей Губин, певец
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