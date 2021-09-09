"Болит все, поэтому приходится много двигаться, чтобы не свихнуться". Губин вернулся из Египта в Россию

По словам певца, он живет не один, а с любимой девушкой, имени которой не называет. Губин сообщил, что, находясь в Египте, много плавал в надежде, что это повлияет на состояние его здоровья, но улучшения не произошло.

Артист отметил, что у него "болит буквально все, поэтому приходится много двигаться, чтобы не свихнуться".

Певец рассказал, что не планирует возвращаться на сцену, но продолжает писать песни.