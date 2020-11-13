"Больно даже смотреть". Мендес с иголками в шее показала, как ей вставляют мононити

Американская актриса Ева Мендес поделилась с подписчиками откровенным снимком, сделанным во время косметологической процедуры.

Мендес: У меня низкий болевой порог Фото: ЕРА

46-летняя американская актриса Ева Мендес 13 ноября в Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлена лежащей на кушетке в салоне красоты с вонзенными в шею иглами.

По словам актрисы, с помощью иголок ей вставляют под кожу омолаживающие мононити.

"Сообщу вам о результатах, если интересно", – пообещала актриса.

"Это больно?" – поинтересовались поклонники.

"Удивительно, но нет. И у меня низкий болевой порог. Выглядит более устрашающе, чем есть на самом деле", – призналась Мендес.

"Больно даже смотреть на это фото", – прокомментировали фолловеры.

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Мендес родилась в 1974 году в Майами в семье кубинских иммигрантов. Карьеру актрисы она начинала со съемок в рекламе, клипах, а также исполняла эпизодические роли в сериалах.

Мендес дебютировала в главной женской роли в фильме "Тренировочный день" (2001), снявшись в одном из эпизодов полностью обнаженной.

С 2007 года актриса состоит в отношениях с актером Райаном Гослингом. Пара воспитывает двух дочерей – Эсмеральду Амаду (2014) и Амаду Ли (2016).