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26 ноября, 2020
 
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"Больше не наливайте", "Лыжами по асфальту – прямо по сердцу". В сети обсуждают катание Семенович на лыжах по тротуарной плитке

Российская певица Анны Семенович встала на лыжи. Ее поклонники отметили, что она катается не по снегу.

Семенович: Хочу зиму хочу снег
Семенович:  Хочу зиму – хочу снег
Фото: ann_semenovich / Instagram

Российская певица и ведущая Анна Семенович 26 ноября разместила в Instagram ролик, на котором запечатлена во время лыжной пробежки по дорожке, вымощенной тротуарной плиткой. 

"Не знаю, как вы, а лично я уже катаюсь на лыжах. Хочу зиму – хочу снег", – заявила певица на камеру. 

"Бабе больше не наливайте", – отреагировали на видео пользователи сети.

Певица, отвечая на комментарий, подчеркнула, что во время съемок была трезвой.

"Так и не наливали", – написала она.

"Лыжами по асфальту – прямо по сердцу", – прокомментировали ролик фолловеры.

"Всегда на позитиве", – поддержали Семенович поклонники.

"Снега нет еще, Анечка уже на лыжах катается", – отметили в комментариях подписчики.

Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призеркой на международных соревнованиях. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.

Теги: снегопад, Анна Семенович
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