"Дрейк раздает на Рождество деньги случайным людям", – подписан ролик.

На видео певец запечатлен на заднем сидении авто во время общения с людьми, которые уже получили от него деньги.

"Боже мой, это безумие", – заявила женщина, лица которой не видно в кадре.

"Спасибо, брат", – следом поблагодарил артиста какой-то мужчина.

35-летний Дрейк в ответ улыбнулся, после чего его авто тронулось с места.

Контекст:

Обри Дрейк Грэм родился в 1986 году в Торонто (Канада). Дебютный альбом артиста под названием Thank Me Later вышел в 2010 году.

В 2019 году Дрейк вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии американского журнала Forbes.