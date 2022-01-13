  "Боже, такой красивый был", "Обидно смотреть. Как же так?" Поклонников шокировала внешность 44-летнего Красилова из "Не родись красивой"

Красилов в последнее время редко снимается в кино Скриншот: Видео: TV Center / YouTube, фото: petrkrasilov_art / Instagram

Во время разговора с писательницей артист рассказал о своем детстве и работе в театре, упомянув, что сейчас очень редко снимается в кино, в том числе из-за того, что сильно изменился внешне.

"Когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним. Теперь я совсем другой. Скажем так, у меня другие габариты, другие формы. А помнят меня тем стройным мальчиком", – заявил он.

"Ничего себе Петенька раздобрел – в жизни бы не узнал сейчас. Хотя артист, конечно, заметный", – отреагировали на перемены во внешности актера его поклонники.

"Боже, Петя! Такой красивый был", – написали в сети.

"Обидно смотреть. Как же так?!" – прокомментировали зрители.

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Видео: TV Center / YouTube