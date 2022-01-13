  "Боже, такой красивый был", "Обидно смотреть. Как же так?" Поклонников шокировала внешность 44-летнего Красилова из "Не родись красивой"

Во время разговора с писательницей артист рассказал о своем детстве и работе в театре, упомянув, что сейчас очень редко снимается в кино, в том числе из-за того, что сильно изменился внешне.
"Когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним. Теперь я совсем другой. Скажем так, у меня другие габариты, другие формы. А помнят меня тем стройным мальчиком", – заявил он.
"Ничего себе Петенька раздобрел – в жизни бы не узнал сейчас. Хотя артист, конечно, заметный", – отреагировали на перемены во внешности актера его поклонники.
"Боже, Петя! Такой красивый был", – написали в сети.
"Обидно смотреть. Как же так?!" – прокомментировали зрители.
Красилов родился в 1977 году в российском городе Балашиха. В 1999-м окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Дебютной ролью Красилова в кино стала роль князя Михаила Репнина в телевизионном сериале "Бедная Настя".
Актер прославился также благодаря роли Романа Малиновского в российском сериале "Не родись красивой" (2005).
Красилов был дважды женат. У него есть сын и дочь.