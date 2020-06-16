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16 июня, 2020
 
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Бренд Diesel в Киеве снял ролик о девушке-трансгендере. Видео

Итальянский бренд Diesel на своем YouTube-канале опубликовал рекламный ролик. Его съемки проходили в Киеве. Об этом сообщает Harper's Bazaar. Бренд снял короткометражный фильм Francesca о девушке-трансгендере. Съемки проводила киевская студия Family Production. Видео было снято в рамках международного Месяца гордости в поддержку ЛГБТК+ сообщества. Короткометражку снимали в одном из корпусов НТУУ КПИ. Режиссер – Франсуа Руселле, который ранее сотрудничал с американской певицей Мадонной, британскими группами Depeche Mode и The Rolling Stones.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Главная героиня является трансгендером
Главная героиня является трансгендером
Скриншот: DIESEL / YouTube

видео

Видео: DIESEL / YouTube
Теги: Киев, реклама, фильм, трансгендер, видео, бренд, мода и красота, Diesel, ролик
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