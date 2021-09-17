Бульвар Шоубиз
 
17 сентября, 2021
 
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Британская группа Bring Me the Horizon презентовала снятый в Киеве клип. Его герои говорят на украинском языке. Видео

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В клипе британской группы снялась украинская модель Знахаренко
В клипе британской группы снялась украинская модель Знахаренко
Скриншот: Bring Me The Horizon / YouTube

Британская рок-группа Bring Me the Horizon 16 сентября разместила на своем канале клип на песню DiE4u, герои которого в самом начале ролика говорят на украинском языке.

Изначально события развиваются в подвале с граффити на стенах. Героев ролика – девушку и парня – встречает охранник.

"Це приватна вечірка", – говорит он.

"Він мене чекає", – отвечает героиня ролика, после чего оказывается со своим спутником в закрытом клубе, где проходит выступление самой группы.

Роль гостьи вечеринки сыграла украинская модель Алина Знахаренко – о том, как проходили в Киеве кастинг, а затем съемки клипа, она рассказала 17 сентября на своей странице в Instagram. 

"Помню тот день, когда мне позвонили и сказали, что меня отобрали по фотографии на встречу с режиссером какой-то засекреченной английской рок-группы. Честно скажу, у меня были подозрения, что это именно Bring Me the Horizon, так как они уже снимали у нас клип ранее. Помню, пришла и заняла живую очередь на кастинг. И вдруг в комнату заходит [фронтмен группы] Оливер Сайкс, я сразу узнала его со спины! У меня перевернулось все", – написала Знахаренко.

По словам модели, ее утвердили на роль сразу же.

"Официально заявляю, что за 10 лет моделинга это была моя самая лучшая работа в жизни", – написала Знахаренко.

Вместе с ней в ролике снимался украинский музыкант Остап Рокки, пишет "КП в Украине". В описании к ролику имена украинских артистов не указаны, но упоминается украинская продюсерская компания shelter.film.

На странице Сайкса две недели назад были опубликованы снимки, сделанные в Киеве – вероятно, именно в это время и был снят клип на новую песню. Сами музыканты пока это не комментируют.

В описании ролика отмечается, что продюсером видеоработы является украинская компания shelter.film.

ВИДЕО
Видео: Bring Me The Horizon / YouTube
Контекст:

Bring Me the Horizon была создана в 2004 году. За это время коллектив выпустил шесть альбомов и четыре мини-альбома. Самые известные композиции группы – Shadow Moses, It Never Ends, Chelsea Smile, Happy Song. 

В 2018 году Bring Me the Horizon снимали в Киеве видеоработу на клип Mantra. 

Теги: Киев, видео, клип
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