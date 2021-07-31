Британский премьер Джонсон во второй раз станет отцом

Кэрри рассказала, что ожидает родить "радужного ребенка" в это Рождество. Термин "радужный ребенок" используется для обозначения младенца, родившегося после выкидыша, мертворождения или смерти новорожденного.

Джонсон призналась, что в начале года у нее был выкидыш, который "убил ее сердце".

Супруга Джонсона добавила, что, хотя она была "счастлива снова забеременеть", она также "чувствовала себя мешком нервов".