Brown Skin Girl. В клипе Бейонсе снялись ее мама, дочери, а также Кэмпбелл и Нионго. Видео
Американская певица Бейонсе на своем YouTube-канале презентовала клип на песню Brown Skin Girl. Трек записан вместе с исполнителями Saint Jhn и WizKid и восьмилетней дочерью Бейонсе Блу Айви Картер. Она вместе со своей сестрой Руми и бабушкой Тиной, матерью Бейонсе, снялась в ролике. В клипе появляются также британская модель Наоми Кэмпбелл, актриса Лупита Нионго, певица Келли Роуленд, Бейонсе отметила, что в клипе Brown Skin Girl ей было важно показать многообразие оттенков смуглой кожи. Об этом сообщает The New York Post. "Важно, что мы вместе", – сказала Бейонсе. Композиция Brown Skin Girl вошла в альбом саундтреков к фильму "Король Лев" – The Lion King: The Gift.
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