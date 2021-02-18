Брыльска отреагировала на смерть партнера по фильму "Ирония судьбы" Мягкова

79-летняя польская актриса Барбара Брыльска заявила, что ей трудно говорить о смерти советского и российского 82-летнего актера Андрея Мягкова, с которым она в 1975 году снялась в картине российского режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром".

Брыльска и Мягков вместе снимались у Рязова в "Иронии судьбы" Фото: kino-teatr.ru

79-летняя польская актриса Барбара Брыльска 18 февраля в комментарии российскому агентству "РИА Новости" заявила, что плачет, узнав о смерти 82-летнего российского актера Андрея Мягкова.

По словам Брыльской, Мягков был прекрасным актером и человеком. Актриса подчеркнула, что у нее "нет сил говорить" о его смерти и призналась, что любила коллегу.

О смерти 82-летнего Мягкова стало известно 18 февраля. Он известен по ролям в фильмах "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж", "Дни Турбиных", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Надежда".

С Брыльской Мягков снимался в фильме российского режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" (1975), а также в его продолжении, снятом в 2007 году российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым.