  "Бухал и дрался". 55-летняя Ирина Салтыкова рассказала, почему развелась с первым мужем – известным певцом

Салтыкова заявила, что теперь, имея за плечами такой опыт, никому не советует выходить замуж за артистов Фото: irinasaltykova_official / Instagram

"Почему развелись? Потому что он бухал и дрался", – заявила 55-летняя Салтыкова.

Она добавила, что влюбилась в него и вышла замуж в 21 год "еще ничего не понимающей девочкой". Влюбилась, уточнила певица, и как в артиста, и как в мужчину.

"Думаю, то, что он был известный артист, здесь тоже присутствовало, потому что, конечно, это тешило самолюбие. Но в первую очередь, конечно, [влюбилась в него] как в мужчину. Он себя вел прекрасно. Было видно, как он меня любит. И это, конечно, мне льстило. Он был очень откровенен, он был нежен", – призналась Салтыкова.

Она уточнила, что теперь, имея за плечами такой опыт, никому не советует выходить замуж рано и выходить замуж за артистов.

"Хотя меня это научило многому, дало много сил. Если бы этого не было, моя жизнь сложилась бы по-другому", – подытожила Салтыкова.

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Видео: Super / YouTube