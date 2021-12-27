Бульвар Шоубиз
 
27 декабря, 2021
 
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"Бухал и дрался". 55-летняя Ирина Салтыкова рассказала, почему развелась с первым мужем – известным певцом

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Салтыкова заявила, что теперь, имея за плечами такой опыт, никому не советует выходить замуж за артистов
Салтыкова заявила, что теперь, имея за плечами такой опыт, никому не советует выходить замуж за артистов
Фото: irinasaltykova_official / Instagram

Российская певица Ирина Салтыкова в интервью программе "Алена, блин!", которое вышло 23 декабря на YouTube-канале Super, рассказала, почему в середине 1990-х развелась со своим первым мужем – известным певцом Виктором Салтыковым.

"Почему развелись? Потому что он бухал и дрался", – заявила 55-летняя Салтыкова.

Она добавила, что влюбилась в него и вышла замуж в 21 год "еще ничего не понимающей девочкой". Влюбилась, уточнила певица, и как в артиста, и как в мужчину.

"Думаю, то, что он был известный артист, здесь тоже присутствовало, потому что, конечно, это тешило самолюбие. Но в первую очередь, конечно, [влюбилась в него] как в мужчину. Он себя вел прекрасно. Было видно, как он меня любит. И это, конечно, мне льстило. Он был очень откровенен, он был нежен", – призналась Салтыкова.

Она уточнила, что теперь, имея за плечами такой опыт, никому не советует выходить замуж рано и выходить замуж за артистов.

"Хотя меня это научило многому, дало много сил. Если бы этого не было, моя жизнь сложилась бы по-другому", – подытожила Салтыкова.

ВИДЕО
Видео: Super / YouTube
Контекст:

Ирина Салтыкова родилась 5 мая 1966 года в российском городе Донской в Тульской области. Окончила заочное отделение Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.

В 1986-м познакомилась со своим будущим мужем Виктором Салтыковым. Через два года пара поженилась и прожила вместе до 1995 года. В 1987-м у них родилась дочь Алиса.

В 1988 году Салтыкова стала солисткой группы "Мираж". После развода начала сольную карьеру. Стала широко известной в середине 1990-х после исполнения песни "Серые глаза". В 2000-м сыграла одну из ролей в фильме "Брат 2".

Теги: певица, развод, Ирина Салтыкова, Виктор Салтыков
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