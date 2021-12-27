  "Бухал и дрался". 55-летняя Ирина Салтыкова рассказала, почему развелась с первым мужем – известным певцом

"Почему развелись? Потому что он бухал и дрался", – заявила 55-летняя Салтыкова.
Она добавила, что влюбилась в него и вышла замуж в 21 год "еще ничего не понимающей девочкой". Влюбилась, уточнила певица, и как в артиста, и как в мужчину.
"Думаю, то, что он был известный артист, здесь тоже присутствовало, потому что, конечно, это тешило самолюбие. Но в первую очередь, конечно, [влюбилась в него] как в мужчину. Он себя вел прекрасно. Было видно, как он меня любит. И это, конечно, мне льстило. Он был очень откровенен, он был нежен", – призналась Салтыкова.
Она уточнила, что теперь, имея за плечами такой опыт, никому не советует выходить замуж рано и выходить замуж за артистов.
"Хотя меня это научило многому, дало много сил. Если бы этого не было, моя жизнь сложилась бы по-другому", – подытожила Салтыкова.
Ирина Салтыкова родилась 5 мая 1966 года в российском городе Донской в Тульской области. Окончила заочное отделение Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.
В 1986-м познакомилась со своим будущим мужем Виктором Салтыковым. Через два года пара поженилась и прожила вместе до 1995 года. В 1987-м у них родилась дочь Алиса.
В 1988 году Салтыкова стала солисткой группы "Мираж". После развода начала сольную карьеру. Стала широко известной в середине 1990-х после исполнения песни "Серые глаза". В 2000-м сыграла одну из ролей в фильме "Брат 2".