Бульвар Шоубиз
 
04 января, 2021
 
Новости

"Было слишком много вина". Британец на Рождество сменил имя, став Селин Дион. Фото

По словам 30-летнего британца Тома Додда, решение о смене паспортных данных он принял после того, как в одиночестве выпил бутылку вина во время просмотра выступления своей любимой артистки – канадской певицы Селин Дион.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Певица пока что не отреагировала на поступок поклонника из Великобритании
Певица пока что не отреагировала на поступок поклонника из Великобритании
Фото: / ЕРА

30-летний британец Томас Додд, перебрав с алкоголем на Рождество, взял имя любимой исполнительницы – канадской певицы Селин Дион. Об этом он написал на своей странице в Facebook 30 декабря.

Додд обнародовал документы, которые получил по почте в подтверждение смены своих паспортных данных.

"Видимо, в какой-то момент на Рождество у меня было слишком много вина, и я официально сменил имя на Селин Дион!" – написал он.

https://www.facebook.com/thomas.dodd.940/posts/10159160177886303

В переписке с редакцией таблоида New York Post Додд рассказал, что идея сменить свое имя возникла у него во время просмотра концерта певицы.

Додд подчеркнул, что смотрел выступление Селин Дион в одиночестве, распивая вино, подаренное ему другом, и это во многом определило его дальнейшую судьбу.

По словам Додда, в какой-то момент, вдохновившись концертом, он зашел в сервисное приложение, позволяющее осуществить процедуру смены имени и фамилии, оплатил около $122 (3460 грн) и подтвердил заявку.

Британец подчеркивает, что вскоре забыл о случившемся, поэтому был шокирован, когда спустя несколько дней получил документы, подтверждающие смену имени и фамилии. 

Певица никак не отреагировала на то, что у нее появился полный тезка в Великобритании. Вопреки смене паспортных данных, Додд не стал менять имя и фамилию на своей странице в социальных сетях.

Фото: Thomas Dodd / Facebook
Додд сменил имя в честь певицы. Фото: Thomas Dodd / Facebook

Последние несколько дней он публикует на странице репосты своих интервью британским и американским таблоидам.

https://www.facebook.com/thomas.dodd.940/posts/10159167595051303

Теги: Новый год, скандал, Селин Дион, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Частный полет в космос, вакцина от коронавируса, отказ от угля и другие позитивные события уходящего 2020 года
  Частный полет в космос, вакцина от коронавируса, отказ от угля и другие позитивные события уходящего 2020 года
Наталия ДВАЛИ
  "По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня
  "По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня
Дмитрий ГОРДОН
  Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список
  Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Заразившийся коронавирусом 86-летний Басилашвили госпитализирован
Заразившийся коронавирусом 86-летний Басилашвили госпитализирован
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
Мендель засветила тату в виде скрипичного ключа. Фото
Мендель засветила тату в виде скрипичного ключа. Фото
"Ночь, которую я никогда не забуду". Дочь Абрамовича выходит замуж
"Ночь, которую я никогда не забуду". Дочь Абрамовича выходит замуж
"Было слишком много вина". Британец на Рождество сменил имя, став Селин Дион. Фото
"Было слишком много вина". Британец на Рождество сменил имя, став Селин Дион. Фото
  "Растолстевшая" Бузова снялась в клипе на трек "Колбаса". Продюсером выступил Шнуров. Видео
  "Растолстевшая" Бузова снялась в клипе на трек "Колбаса". Продюсером выступил Шнуров. Видео
"Кайф, шикарно!!!". Игорь Николаев и Гарри Галкин представили музыкальную импровизацию
"Кайф, шикарно!!!". Игорь Николаев и Гарри Галкин представили музыкальную импровизацию
Дочь Варум и Агутина получила американское гражданство
Дочь Варум и Агутина получила американское гражданство
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
Зои Кравиц разводится с мужем
Зои Кравиц разводится с мужем
"Я очень хорошо отношусь к Юлии". Димопулос высказалась о скандале в семье Джеджулы
"Я очень хорошо отношусь к Юлии". Димопулос высказалась о скандале в семье Джеджулы
"У нее вблизи старое и прыщавое лицо". Жена Джеджулы заявила, что ее муж критиковал внешность Каменских
"У нее вблизи старое и прыщавое лицо". Жена Джеджулы заявила, что ее муж критиковал внешность Каменских
Ходорковский показал свою жену
Ходорковский показал свою жену
Карпаты, Мальдивы и Бали. Как украинские знаменитости проводят праздники
Карпаты, Мальдивы и Бали. Как украинские знаменитости проводят праздники
Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"
Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"
Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением
Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS