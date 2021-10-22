  "Быть миллионером – это успех? Я так не думаю". Гройсман признался, во сколько заработал первый миллион

На вопрос, во сколько он заработал миллион, Гройсман ответил: "Ну, до 2000 года он уже у меня был. Мне тогда было 22. Может, даже чуть раньше".
43-летний политик добавил, что работает с 14 лет, когда отец оформил его "слесарем в кооператив", а в 17 лет отец назначил его коммерческим директором винницкого рынка "Юность".
"Говорю: "Пап, ну где я, где – коммерческий директор? Я потихоньку наблюдал, чем занимаются юристы, чем занимаются бухгалтеры. Но в 1995 году, когда мне было 17 лет, я пошел и зарегистрировался предпринимателем. И мы начали торговать продуктами питания, привозить из-за границы, распространять", – сказал Гройсман.
Он подчеркнул, что не считает статус миллионера успехом.
"Для кого-то успех – это быть миллионером. Это успех? Я не думаю. Слушайте, я еще много чего не завершил. Ну как я могу быть успешным на полуфабрикате?" – отметил Гройсман.
Гройсман родился 2 января 1978 года в Виннице в семье гендиректора рынка "Юность" и депутата Винницкого горсовета Бориса Гройсмана. В 24 года Гройсман-младший тоже стал депутатом местного горсовета, а в 28 – мэром Винницы.
Он возглавлял украинское правительство с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019-го. До этого полтора года был председателем парламента.
Гройсман женат. Вместе с женой Еленой воспитывает дочерей Юлию и Кристину, а также сына Давида.
Согласно декларации за 2019 год, которую Гройсман подал после увольнения с поста премьер-министра, он владеет двумя земельными участками общей площадью 3 тыс. м2 в Винницкой области, двумя домами общей площадью около 1 тыс. м2. У супруги политика тоже есть земельный участок площадью 1,5 тыс. м2 и дом площадью 26 м2 в Винницкой области. На банковских счетах у Гройсмана задекларировано почти 30 млн грн.