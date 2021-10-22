  "Быть миллионером – это успех? Я так не думаю". Гройсман признался, во сколько заработал первый миллион

По словам Гройсмана, он начал работать с 14 лет Фото: volodymyrgroysman / Instagram

На вопрос, во сколько он заработал миллион, Гройсман ответил: "Ну, до 2000 года он уже у меня был. Мне тогда было 22. Может, даже чуть раньше".

43-летний политик добавил, что работает с 14 лет, когда отец оформил его "слесарем в кооператив", а в 17 лет отец назначил его коммерческим директором винницкого рынка "Юность".

"Говорю: "Пап, ну где я, где – коммерческий директор? Я потихоньку наблюдал, чем занимаются юристы, чем занимаются бухгалтеры. Но в 1995 году, когда мне было 17 лет, я пошел и зарегистрировался предпринимателем. И мы начали торговать продуктами питания, привозить из-за границы, распространять", – сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что не считает статус миллионера успехом.

"Для кого-то успех – это быть миллионером. Это успех? Я не думаю. Слушайте, я еще много чего не завершил. Ну как я могу быть успешным на полуфабрикате?" – отметил Гройсман.

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Видео: ЖВЛ / YouTube