Бывшая участница "ВИА Гры", певица Layah, на камеру облизала свою ногу

Артистка позирует в кадре, облизывая голень.
"Открываю набор в группу "Полюби себя: повышение самооценки методом тыка", – подписала она снимок.
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Настоящее имя Layah – Яна Швец. Артистка стала известна под псевдонимом Ева Бушмина.
В марте 2010 года она дебютировала в составе группы "ВИА Гра", а спустя три года покинула коллектив.
В 2016 году вокалистка объявила о ребрендинге, заявив, что будет выступать как певица Layah. Дебютный альбом певицы после ребрендинга вышел осенью 2016 года.