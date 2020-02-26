Champion Of The World. Вышел новый клип Coldplay. Видео
Британская группа Coldplay на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Champion Of The World. В ролике фронтмен коллектива Крис Мартин исполнил роль школьника. Композиция посвящена вокалисту инди-рок-группы Frightened Rabbit Скотту Хатчинсону, который покончил с собой в мае 2018 года. Трек Champion Of The World вошел в восьмой альбом Coldplay – Everyday Life, релиз которого состоялся в ноябре 2019 года.
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