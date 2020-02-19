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19 февраля, 2020
 
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"Человек из народа". Гитарист Rolling Stones Ронни Вуд проехался в лондонском метро

Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд отправился на премию Brit Awards 2020 на метро. Пассажиры не узнали в попутчике легендарного гитариста.

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Две легенды Ронни Вуд и Род Стюарт на премии Brit Awards 2020
Две легенды – Ронни Вуд и Род Стюарт – на премии Brit Awards 2020

72-летний гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд отправился на премию Brit Awаrds 2020 на метро. Видео поездки артист опубликовал на своей странице в Twitter. 

"Колени на трубе", – подписал он видео.

Подписчкики Вуда были удивлены дважды – тем, что Вуд пользуется лондонским метро, и тем, что никто из пассажиров не узнал легендарного музыканта.

"Человек из народа", – прокомментировали твит поклонники гитариста. 

Со своей стороны Вуд старался не привлекать лишнего внимания, выбрав не самое удобное место – гитарист ехал на церемонию, упершись коленями в вертикальную опору, о чем и рассказал в социальных сетях. 

Организаторы Brit Awаrds 2020 на своей странице в Twitter опубликовали запись выступления Ронни Вуда – вместе с британским певцом Родом Стюартом и барабанщиком Кенни Джонсом он закрывал шоу. 

Британский музыкант Ронни Вуд родился в 1947 году в Великобритании. С 1974 года он является бессменным гитаристом The Rolling Stones

Теги: метро, музыка, Лондон, Twitter, премия, Rolling Stones, видео, Род Стюарт, Ронни Вуд
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