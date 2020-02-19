"Человек из народа". Гитарист Rolling Stones Ронни Вуд проехался в лондонском метро

Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд отправился на премию Brit Awards 2020 на метро. Пассажиры не узнали в попутчике легендарного гитариста.

Две легенды – Ронни Вуд и Род Стюарт – на премии Brit Awards 2020

72-летний гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд отправился на премию Brit Awаrds 2020 на метро. Видео поездки артист опубликовал на своей странице в Twitter.

"Колени на трубе", – подписал он видео.

Knees up on the tube * Heading to the #Brits2020

* pic.twitter.com/cb0wnjpeGX — Ronnie Wood (@ronniewood) February 18, 2020

Подписчкики Вуда были удивлены дважды – тем, что Вуд пользуется лондонским метро, и тем, что никто из пассажиров не узнал легендарного музыканта.

"Человек из народа", – прокомментировали твит поклонники гитариста.

Со своей стороны Вуд старался не привлекать лишнего внимания, выбрав не самое удобное место – гитарист ехал на церемонию, упершись коленями в вертикальную опору, о чем и рассказал в социальных сетях.

Организаторы Brit Awаrds 2020 на своей странице в Twitter опубликовали запись выступления Ронни Вуда – вместе с британским певцом Родом Стюартом и барабанщиком Кенни Джонсом он закрывал шоу.

Британский музыкант Ронни Вуд родился в 1947 году в Великобритании. С 1974 года он является бессменным гитаристом The Rolling Stones.