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12 апреля, 2023
 
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Чем протравить картофель перед посадкой. Названы профессиональные препараты, которые защитят от колорадского жука, медведки и тли

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Обработка картофеля проводится один раз перед посадкой клубней в почву
Обработка картофеля проводится один раз перед посадкой клубней в почву
Фото: pixabay.com

Чтобы картофель весной после посадки не уничтожили колорадский жук, медведка, личинки майского жука, тля и моль, опытные огородники рекомендуют его сперва протравить. О том, как это правильно сделать, рассказывается на украинском сайте "Аптека садівника".

Когда необходимо проводить обработку картофеля

Обработка проводится один раз перед посадкой клубней в почву. Для этого разложите картофель в один слой и с помощью опрыскивателя равномерно нанесите защитный раствор на клубни. После того, как раствор высохнет, высадите клубни в грунт. 

Чем обрабатывать

Огородники рекомендуют использовать для обработки картофеля профессиональные средства. Их выбор зависит от состояния почвы. Если она не вызывает беспокойства, подойдет протравитель картофеля "Матадор", который является высокоэффективным препаратом против колорадских жуков, тли, медведки, личинок майского жука, проволочников и других насекомых.

Если же на посадочной площади обнаружены почвенные инфекции, картофель эксперты советуют обрабатывать препаратом "АС-Селектив", который эффективен как против вредителей, так и против грибковых болезней.

В случае посадки картофеля в истощенную или малоплодородную землю его следует, по словам экспертов, протравить инсекто-фунгицидом в сочетании с концентрированным удобрением "АС-Селектив + Авангард Комплекс Картофель".

Приготовление

Протравитель разведите в 400–500 мл воды и хорошо перемешайте. Перелейте жидкость в опрыскиватель. Как правило, одного флакона (30 мл) хватает для обработки 30 кг картофеля.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: картофель, огород
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