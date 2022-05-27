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27 мая, 2022
 
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Чемеров: Мы придумали проект – кукла вуду Путина в гробу и иголки в виде украинского флага. Хотим продавать и отдавать часть денег на ВСУ

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Чемеров: Что будет с Путиным? Он умрет
Чемеров: Что будет с Путиным? Он умрет
Скриншот: LAVRIN / YouTube

Украинский рок-музыкант, в прошлом фронтмен украинской рок-группы "Димна суміш", а сейчас лидер группы The Gitas Александр Чемеров в интервью, которое 27 мая вышло на YouTube-канале Lavrin, заявил, что намерен вместе со своей командой запустить в продажу куклы вуду с изображением российского президента Владимира Путина, а часть вырученных средств передать на поддержку ВСУ.

"Что будет с Путиным? Он умрет, – заявил Чемеров. – Кстати, расскажу об интересном проекте. Легализация смерти Путина, по сути. Мы вместе с ребятами из Николаева придумали очень интересный проект –  кукла вуду Путина. Она в гробу, там есть иголки в виде украинского флага, и эту куклу вуду этими иголками можно просто долбить. Это такая легализация смерти [Путина]. Мы хотим продавать и отдавать часть денег на ВСУ, и чтобы люди развлекались и делали так, чтобы Путин умер. Думаю, этим проектом мы, возможно, ускорим эту историю". 

ВИДЕО
Видео: LAVRIN / YouTube
Контекст:

Чемеров родился в 1981 году в Чернигове в семье политика и стюардессы. В 1998 году основал групп "Димна суміш". В марте 2012 года артист переехал из Украины в США. В январе 2015 года основал в Лос-Анджелесе рок-группу The Gitas. 

Писал песни для украинского артиста Ивана Дорна, российского артиста украинского происхождения Артура Пирожкова, российской певицы Валерии Козловой.

Теги: смерть, ВСУ, продажа, Димна суміш, Александр Чемеров
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