  Чемеров: Мы придумали проект – кукла вуду Путина в гробу и иголки в виде украинского флага. Хотим продавать и отдавать часть денег на ВСУ

"Что будет с Путиным? Он умрет, – заявил Чемеров. – Кстати, расскажу об интересном проекте. Легализация смерти Путина, по сути. Мы вместе с ребятами из Николаева придумали очень интересный проект – кукла вуду Путина. Она в гробу, там есть иголки в виде украинского флага, и эту куклу вуду этими иголками можно просто долбить. Это такая легализация смерти [Путина]. Мы хотим продавать и отдавать часть денег на ВСУ, и чтобы люди развлекались и делали так, чтобы Путин умер. Думаю, этим проектом мы, возможно, ускорим эту историю".
Чемеров родился в 1981 году в Чернигове в семье политика и стюардессы. В 1998 году основал групп "Димна суміш". В марте 2012 года артист переехал из Украины в США. В январе 2015 года основал в Лос-Анджелесе рок-группу The Gitas.
Писал песни для украинского артиста Ивана Дорна, российского артиста украинского происхождения Артура Пирожкова, российской певицы Валерии Козловой.