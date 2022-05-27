  Чемеров: Мы придумали проект – кукла вуду Путина в гробу и иголки в виде украинского флага. Хотим продавать и отдавать часть денег на ВСУ

"Что будет с Путиным? Он умрет, – заявил Чемеров. – Кстати, расскажу об интересном проекте. Легализация смерти Путина, по сути. Мы вместе с ребятами из Николаева придумали очень интересный проект – кукла вуду Путина. Она в гробу, там есть иголки в виде украинского флага, и эту куклу вуду этими иголками можно просто долбить. Это такая легализация смерти [Путина]. Мы хотим продавать и отдавать часть денег на ВСУ, и чтобы люди развлекались и делали так, чтобы Путин умер. Думаю, этим проектом мы, возможно, ускорим эту историю".

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Видео: LAVRIN / YouTube