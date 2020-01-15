"Черная Вдова". Вышел трейлер фильма с Йоханссон и Вайс. Видео
На канале Marvel Entertainment в YouTube разместили трейлер фильма "Черная Вдова". Роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Рэйчел Вайс, Флоренс Пью, Дэвид Харбор. Режиссер – Кейт Шортланд. По сюжету главная героиня, шпионка Наташа Романова узнает о заговоре, связанном с ее прошлым. Она вынуждена противостоять создателям "черных вдов" – наемных убийц и шпионов. Мировая премьера фильма назначена на 1 мая.
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