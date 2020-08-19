Бульвар Шоубиз
 
19 августа, 2020
 
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"Черный дрозд". Вышел трейлер фильма с Сарандон и Уинслетт. Видео

На YouTube-канале Screen Media Films разместили трейлер фильма "Черный дрозд". Это ремейк датского фильма "Тихое сердце" 2014 года. Жанр картины – драма. Роли исполнили Сьюзан Сарандон, Кейт Уинслет, Миа Васиковска, Линдси Дункан, Рэйн Уилсон, Сэм Нилл. Режиссер – Роджер Мишелл. Главная героиня страдает боковым амиотрофическим склерозом и решает совершить эвтаназию. Семья героини собирается в выходные вместе, чтобы попрощаться с ней. Выясняется, что между Лили и ее дочерьми есть нерешенные вопросы. Премьера картины назначена на 18 сентября 2020 года.

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"Черный дрозд". Вышел трейлер фильма с Сарандон и Уинслетт. Видео / Бульвар Шоубиз

Скриншот: Screen Media Films / YouTube

видео

Видео: Screen Media Films / YouTube
Теги: фильм, видео, Кейт Уинслет, трейлер, Миа Васиковска, Сьюзан Сарандон
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