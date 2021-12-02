"Черт, это горячо". Дочь Болдуина и Бейсингер в нижнем белье показала пышные формы

Образ Болдуин на фото дополнили очки.

"Обслужу вас в качестве школьного библиотекаря", – подписала она публикацию.

"Думаю, пора обновить мой библиотечный абонемент", – написал пользователь metalthrashingdad213

"Черт, это горячо", – прокомментировал dlrtroon69.

"Это самый великолепный библиотекарь из всех, что я видел", – отметил jonathangeekbutfun.

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Контекст:

Болдуин родилась 23 октября 1995 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Она начала модельную карьеру в 2013 году, подписав контракт с агентством IMG Models.

В 2018 году Болдуин позировала голой для PETA – организации, защищающей животных.