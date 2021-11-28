"Чертовски горяча", "Невероятная". Супермодель Кэндис Свейнпол засветила грудь в микротопе

Образ 33-летней модели дополнили бусы, солнцезащитные очки, цепочка на талии и кофейная чашка в руке.
Под фото Свейнпол подписчики поставили больше 165 тыс. лайков.
"Так чертовски горяча", – написал под фото aimee_chelseyyyyy.
"Невероятная", – отметил elle_lovellx.
"Сексуальная и красивая", – прокомментировал badjohnny6996.
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Кэндис Свейнпол родилась 20 октября 1988 года в ЮАР. Карьеру модели она начала в возрасте 15 лет. Модель сотрудничала с брендами Versace, Calvin Klein, Givenchy, Blumarine, Guess, Diesel, True Religion, Unique, Agua Bendita, Tom Ford, Miu Miu, Swarovski, Kensie, Nike, Puma, Juicy Couture, Oscar de la Renta.