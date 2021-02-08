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08 февраля, 2021
 
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Что показали украинские дизайнеры на Ukrainian Fashion Week 2021. Фото

В показах Ukrainian Fashion Week в 2021 году приняли участие 26 украинских и два зарубежных дизайнера.

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Из-за пандемии коронавируса модные показы проходили без зрителей
Из-за пандемии коронавируса модные показы проходили без зрителей
Фото: ЕРА

8 февраля в Киеве завершается Ukrainian Fashion Week, которая проводилась в инновационном формате внесезонности No Season 2021.  Из-за пандемии коронавируса показы проходили на территории "Мистецького арсеналу" без зрителей. Об этом сообщается на странице организаторов в Instagram.

В показах приняли участие 26 украинских и два зарубежных дизайнера.

5 февраля, в первый день, на подиуме были представлены украинские бренды Burenina, Artem Klimchuk, Roussin, Arutiunova, Frolov, а также грузинский бренд LEM и турецкий Cihan Nakar. 

Наряды бренда Burenina на подиуме представляли не только модели, но и звездные клиенты торговой марки.

Дизайнер Артем Климчук представил коллекцию Modern Talkin.

Roussin презентовали коллекцию I Am.

Arutiunova (Анна Арутюнова) продемонстрировала платья.

Frolov (Иван Фролов) представил капсульную коллекцию Love Airli.

6 февраля участие в показах приняли семь украинских брендов, среди которых – Kristina Laptso, 91Lab, Vorozhbyt&Zemskova, L.A.B. by Ternovskaya, Kir Khartley, Lallier и Darja Donezz. 

Дизайнер Kristina Laptso назвала свою коллекцию образцом шика и элегантности.

Бренд Vorozhbyt&Zemskova вывели моделей в стеганых нарядах.

Бренд дизайнера Анны Панченко 91Lab продемонстрировал платья.

7 февраля участниками мероприятия стали Litkovskaya, Dzhus, Chereshnivska & FFFACE, Postushna, Polina Veller, Iron Thread и Yadviga Netyksha. 

Дизайнер Ирина Джус (Dzhus) продемонстрировала наряды-трансформеры.

Бренд Chereshnivska совместно с брендом FFFACE разработал многослойную коллекцию одежды.

Дизайнер Юлия Пустушная и бренд Postushna продемонстрировали разноплановые образы.

Дизайнер Polina Veller (Полина Веллер) использовала для декора нарядов традиционный узор крымских татар – ойму.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Дизайнер Yadviga Netyksha (Ядвига Нетикша) посвятила коллекцию Киеву.

8 февраля свои коллекции представили молодые дизайнеры в рамках платформы New Generation of Fashion.

Первый сезон Ukrainian Fashion Week состоялся в 1997 году. С 2006 году соучредителями проекта являются предприниматели Ирина Данилевская и Александр Соколовский.

Теги: Украина, мода, Ukrainian Fashion Week, дизайнер
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