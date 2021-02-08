Что показали украинские дизайнеры на Ukrainian Fashion Week 2021. Фото

8 февраля в Киеве завершается Ukrainian Fashion Week, которая проводилась в инновационном формате внесезонности No Season 2021. Из-за пандемии коронавируса показы проходили на территории "Мистецького арсеналу" без зрителей. Об этом сообщается на странице организаторов в Instagram.
В показах приняли участие 26 украинских и два зарубежных дизайнера.
5 февраля, в первый день, на подиуме были представлены украинские бренды Burenina, Artem Klimchuk, Roussin, Arutiunova, Frolov, а также грузинский бренд LEM и турецкий Cihan Nakar.
Наряды бренда Burenina на подиуме представляли не только модели, но и звездные клиенты торговой марки.
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Дизайнер Артем Климчук представил коллекцию Modern Talkin.
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Roussin презентовали коллекцию I Am.
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Arutiunova (Анна Арутюнова) продемонстрировала платья.
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Frolov (Иван Фролов) представил капсульную коллекцию Love Airli.
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6 февраля участие в показах приняли семь украинских брендов, среди которых – Kristina Laptso, 91Lab, Vorozhbyt&Zemskova, L.A.B. by Ternovskaya, Kir Khartley, Lallier и Darja Donezz.
Дизайнер Kristina Laptso назвала свою коллекцию образцом шика и элегантности.
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Бренд Vorozhbyt&Zemskova вывели моделей в стеганых нарядах.
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Бренд дизайнера Анны Панченко 91Lab продемонстрировал платья.
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7 февраля участниками мероприятия стали Litkovskaya, Dzhus, Chereshnivska & FFFACE, Postushna, Polina Veller, Iron Thread и Yadviga Netyksha.
Дизайнер Ирина Джус (Dzhus) продемонстрировала наряды-трансформеры.
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Бренд Chereshnivska совместно с брендом FFFACE разработал многослойную коллекцию одежды.
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Дизайнер Юлия Пустушная и бренд Postushna продемонстрировали разноплановые образы.
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Дизайнер Polina Veller (Полина Веллер) использовала для декора нарядов традиционный узор крымских татар – ойму.
Дизайнер Yadviga Netyksha (Ядвига Нетикша) посвятила коллекцию Киеву.
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8 февраля свои коллекции представили молодые дизайнеры в рамках платформы New Generation of Fashion.
Первый сезон Ukrainian Fashion Week состоялся в 1997 году. С 2006 году соучредителями проекта являются предприниматели Ирина Данилевская и Александр Соколовский.