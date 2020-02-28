Цибульская призналась, сколько весила до похудения

Украинская певица Ольга Цибульская похудела на 12 килограммов.

Цибульская: Когда слетают первые 5 кг, ты уже не хочешь есть так, как раньше Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская в интервью ТСН призналась, почему решила сбросить вес.

"Захотелось добавить приправ в свою жизнь. Мы с мужем давно в отношениях и между "купить мультиварку на 8 Марта" и "его взволнует одна лишь мысль обо мне" – я выбрала второй вариант. Удерживать уровень пикантности в отношениях нелегко, но оно того стоит", – заявила певица.

По словам Цибульской, до похудения она весила 68 килограммов.

"Максимальный вес был 68. В кадре – все [дополнительные] 10. Телевизор добавляет нам лет и веса. Самый частый комплимент от фанов: "В жизни вы не такая полная, как на экране". И эти слова ужасно задели. Поэтому теперь я вешу 56 кг и телевизором меня не испортить", – заявила певица.

Она призналась, что диетолог для нее разработал специальную программу похудения.

"Получила график питания и советы. А дальше просто ничего не мешало. Я аннулировала все встречи и переговоры после 19.00. Ибо в это время я не ем и не пью. Отказалась от поздних ужинов на гастролях и в то время занималась чем-то полезным и не возле холодильника. На самом деле, когда слетают первые 5 кг, ты уже не хочешь есть так, как раньше", – призналась исполнительница.

Похудевшая Цибульская появилась 16 февраля на шоу "Голос країни 6".

Ольга Цибульськая начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение 2017".