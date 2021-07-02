Цискаридзе рассказал, что делать, если к вам относятся "как к мусору"

"Когда соединяешь жизнь с мусорным ведром, не удивляйся отношению к себе, как к мусору" – написал 47-летний артист.
Непосредственно в посте, сопровождавшем картинку-афоризм, Цискаридзе развил свою мысль и подчеркнул, что "привязанность к человеку застилает глаза и одурманивает разум".
"И мы до последнего не видим, что этот человек из себя представляет на самом деле... И затем страдаем от плохого отношения к себе, как к мусору, лишь потому, что связали свою жизнь не с тем человеком", – пояснил Цискаридзе.
Артист пожелал подписчикам избегать подобных ситуаций в жизни, а также "мастерски подмечать таких персонажей" и как можно скорее очищать свое окружение от них.
View this post on Instagram
Николай Цискаридзе родился в 1973 году в Тбилиси. Окончил Московское хореографическое училище. Служил в Большом театре в Москве более 20 лет. В 2013 году покинул его из-за конфликта с руководством. 28 октября 2013 года возглавил Академию русского балета имени Вагановой, 29 ноября 2014-го избран ее ректором.