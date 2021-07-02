Цискаридзе рассказал, что делать, если к вам относятся "как к мусору"

Цискаридзе убежден, что решить проблему можно, очистив свое окружение от недостойных людей Фото: ЕРА

"Когда соединяешь жизнь с мусорным ведром, не удивляйся отношению к себе, как к мусору" – написал 47-летний артист.

Непосредственно в посте, сопровождавшем картинку-афоризм, Цискаридзе развил свою мысль и подчеркнул, что "привязанность к человеку застилает глаза и одурманивает разум".

"И мы до последнего не видим, что этот человек из себя представляет на самом деле... И затем страдаем от плохого отношения к себе, как к мусору, лишь потому, что связали свою жизнь не с тем человеком", – пояснил Цискаридзе.

Артист пожелал подписчикам избегать подобных ситуаций в жизни, а также "мастерски подмечать таких персонажей" и как можно скорее очищать свое окружение от них.

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