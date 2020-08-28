"Цой". Вышел трейлер фильма с Цыгановым про водителя автобуса, в который врезался знаменитый рок-музыкант. Видео
На YouTube-канале SonyPictures разместили трейлер фильма "Цой". В центре сюжета жизнь водителя, находившегося за рулем автобуса, в который врезался автомобиль советского рок-музыканта Виктора Цоя. "Павел Шелест был правильным мужиком. Не любил крутых поворотов. Всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока – Талси в его автобус врезался "Москвич" Виктора Цоя", – говорится в описании ролика. Настоящее имя водителя – Янис Фибигс. В ленте покажут документальные кадры с участием самого Цоя из фильмов "Последний герой" и "Рок". Режиссер – Алексей Учитель. Роли исполнили Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Паулина Андреева, Надежда Калеганова, Илья Дель, Игорь Верник, Маша Пересильд, Инга Тропа, Артурс Скрастиньш, Виталий Коваленко. Дата премьеры фильма не названа.
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