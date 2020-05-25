Crying In The Mirror. Делевинь сняла клип для дочери Макдауэлл – Rainsford. Видео
На канале американской певицы Rainsford в YouTube разместили клип на трек Crying In The Mirror. Британская модель и актриса Кара Делевинь выступила в качестве режиссера ролика. Rainsford – это старшая дочь американской актрисы Энди Макдауэлл, 30-летняя Рэйни Куэлли. В клипе показаны переживания девушки, которая находится в сложных отношениях с молодым человеком. Она вспоминает как романтические моменты из их жизни, так и скандалы.
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