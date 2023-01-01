Цукерберг показал, как сейчас выглядит его жена, которая вскоре в третий раз станет матерью

Цукерберг позирует, положив руку на заметно округлившийся живот супруги, которая вскоре в третий раз станет матерью. В сентябре 2022 года он сообщил, что в новом году у них родится еще одна дочь.
"С Новым годом! За все приключения и любовь, грядущие в 2023 году", – написал он.
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Цукерберг и Чан познакомились в 2003 году во время учебы в Гарвардском университете.
19 мая 2012 года пара зарегистрировала отношения. Супруги воспитывают двух дочерей: Максиму (2015) и Августу (2017).