"Да, фигура, конечно, божественная", "Шикарные ноги". Ризатдинова показала пляжное фото без фильтров

Ризатдинова отправилась на отдых в Турцию Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Спортсменка позирует в кадре в раздельном купальнике на пляже.

"Без фильтров и мейка", – подписала она снимок.

"Да, фигура, конечно, божественная", – оценили фото Ризатдиновой фолловеры.

"Шикарные ноги", – прокомментировали фото поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)